Durante la promozione di Odissea, Robert Pattinson ha confrontato il suo personaggio nel film di Christopher Nolan con Jacob Black, un personaggio di Twilight. L’attore ha sottolineato alcune somiglianze tra i due ruoli. La dichiarazione ha suscitato sorpresa tra i fan, anche per il collegamento tra un film di grande successo e un personaggio di una saga molto nota. Pattinson ha espresso questa opinione in modo diretto, senza ulteriori approfondimenti.

Durante la promozione di Odissea, Robert Pattinson ha trovato un curioso collegamento con la saga di Twilight. Secondo l'attore, il suo personaggio nel nuovo film di Christopher Nolan ricorda, per certi versi, proprio Jacob Black. Sono passati molti anni da quando il triangolo amoroso di Twilight divideva il pubblico tra il Team Edward e il Team Jacob. Eppure, per Robert Pattinson, quel ricordo è riaffiorato in modo del tutto inatteso durante la lavorazione di Odissea, il kolossal con cui Christopher Nolan porta sul grande schermo il poema di Omero. "È un po' come Jacob": il paragone che nessuno si aspettava Intervistato da MTV UK, Robert Pattinson ha raccontato di aver individuato una curiosa somiglianza tra Antinoo, il personaggio che interpreta nel film, e Jacob Black, il licantropo reso celebre da Taylor Lautner nella saga di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Robert Pattinson rivede Twilight in Odissea: il paragone con Jacob Black sorprende anche i fan

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Robert Pattinson Explains the Twilight Fingers Thing

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