Rivoluzione Affari Tuoi cosa cambia da settembre | dagli studi di Milano all’addio di Gennarino

Da ilgiornale.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A settembre, torna in onda “Affari tuoi” con molte novità, anche se manca ancora due mesi. La trasmissione, in onda da 23 anni, si prepara a cambiare volto, con Stefano De Martino e il suo team. Tra le modifiche, ci saranno nuovi studi a Milano e l’addio di uno dei volti storici del programma. La produzione sta lavorando per rinnovare il format prima della ripresa.

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Mancano ancora due mesi al ritorno in onda di “ Affari tuoi ”, ma la nuova edizione del preserale di Rai1 fa già discutere. Stefano De Martino e la sua squadra si apprestano a cambiare nuovamente volto alla trasmissione che, da ormai ventitré anni, tiene i telespettatori incollati alla tv. Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali i vertici Rai hanno annunciato che ci saranno grandi novità – a partire dagli studi di registrazione fino al cast – per la stagione del game show, che prenderà il via domenica 6 settembre. Lo studio. Il trasloco da Roma a Milano è uno dei passaggi più significativi della prossima stagione di “Affari Tuoi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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