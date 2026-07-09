A settembre, torna in onda “Affari tuoi” con molte novità, anche se manca ancora due mesi. La trasmissione, in onda da 23 anni, si prepara a cambiare volto, con Stefano De Martino e il suo team. Tra le modifiche, ci saranno nuovi studi a Milano e l’addio di uno dei volti storici del programma. La produzione sta lavorando per rinnovare il format prima della ripresa.

Mancano ancora due mesi al ritorno in onda di “ Affari tuoi ”, ma la nuova edizione del preserale di Rai1 fa già discutere. Stefano De Martino e la sua squadra si apprestano a cambiare nuovamente volto alla trasmissione che, da ormai ventitré anni, tiene i telespettatori incollati alla tv. Nel corso della presentazione dei palinsesti autunnali i vertici Rai hanno annunciato che ci saranno grandi novità – a partire dagli studi di registrazione fino al cast – per la stagione del game show, che prenderà il via domenica 6 settembre. Lo studio. Il trasloco da Roma a Milano è uno dei passaggi più significativi della prossima stagione di “Affari Tuoi”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiornale.it - Rivoluzione Affari Tuoi, cosa cambia da settembre: dagli studi di Milano all’addio di Gennarino

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

THRILLER: il video che ha quasi DISTRUTTO la carriera di MICHAEL JACKSON

Notizie e thread social correlati

Addio Gennarino: Affari Tuoi cambia città e mascotteLa prossima stagione di Affari Tuoi si sposterà al Nord e, con il cambiamento di location, perderà anche la mascotte Gennarino, il cane che ha...

Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo annoGennarino, il personaggio di Affari Tuoi interpretato da Stefano De Martino, non tornerà nella prossima stagione dello show.

Temi più discussi: Rivoluzione Rai da oggi 29 giugno: Affari Tuoi cambia, via Matano e Balivo, torna Mara Venier; Gennarino non ci sarà: rivoluzione e addii ad Affari Tuoi, ma Stefano De Martino promette una sorpresa; Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo); Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo anno.

Affari Tuoi dice addio a Gennarino e lascia Roma: la rivoluzione per il prossimo annoAffari Tuoi si trasferisce da Roma a Milano, sancendo l’addio del cane Gennarino: cosa cambia nella prossima stagione ... dilei.it

Rivoluzione Affari Tuoi, addio anche al cane Gennarino: perché non sarà più in studio (come Thanat e Lupo)Gennarino dice addio ad Affari Tuoi ed annunciarlo è stato Herbert Ballerina durante la presentazione dei palinsesti Rai ... libero.it

Dal 2026 tutti i commercianti e professionisti dovranno accettare pagamenti tramite app e smartphone, non solo POS! Nessuna soglia minima, niente rifiuti: la legge prevede multe immediate per chi si oppone. Pronti alla rivoluzione digitale? 2lnk.io/zFRPx x.com