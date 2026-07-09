Rivazzura di Rimini colto da un malore mentre faceva il bagno in mare | morto 74enne di Pianoro

Un uomo di 74 anni è deceduto mercoledì a Rivazzurra di Rimini, poco dopo le 12.30, mentre faceva il bagno in mare. Era originario di Pianoro e si trovava in vacanza per alcuni giorni. È stato colto da un malore mentre nuotava nelle acque davanti al bagno 126. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo è stato dichiarato morto. La salma è stata rimossa dall’acqua e sono in corso accertamenti.

Un uomo di 74 anni è morto nelle acque antistanti al bagno 126 a Rivazzurra di Rimini poco dopo le 12.30 di mercoledì 9 luglio. Era originario di Pianoro, nel Bolognese, dove risiedeva con la moglie, ed era da poco arrivato a Rimini per qualche giorno di vacanza. Il 74enne stava facendo il bagno poco distante dalla battigia, ovvero dalla riva del mare in acque non molto profonde. All’improvviso il 74enne si è accasciato finendo con il volto nell’acqua. In pochi minuti è annegato. Sono stati attimi drammatici per la moglie che lo stava aspettando sotto l’ombrellone: la donna in preda all’angoscia ha dato l’allarme credendo che il coniuge si fosse perso. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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