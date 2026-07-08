Accusa malore mentre fa il bagno al mare a Ortona morto anziano

Da iltempo.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di età avanzata è deceduto questa mattina mentre nuotava in mare sulla spiaggia di Lido Riccio, a Ortona. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore improvviso durante l’immersione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare l’anziano. La salma è stata rimossa e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

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Chieti, 08 lug. - (Adnkronos) - Tragedia sulla spiaggia di Lido Riccio, a Ortona (Chieti), dove un anziano è morto, questa mattina, mentre stava facendo il bagno al mare.  Secondo una prima ricostruzione, l'anziano si è immerso, ma dopo un po' la moglie e il figlio, che si trovavano sulla spiaggia, non lo hanno più visto. Probabilmente, colto da malore, forse causato anche dal caldo torrido, si è accasciato in acqua, ed è annegato. Scattato l'allarme, sono intervenuti i militari della Capitaneria di Porto, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il pensionato è stato trovato esanime. E' stato recuperato dai soccorritori e portato a riva. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Ortona per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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