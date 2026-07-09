Martedì sera alle 23.30, in via Santa Caterina, un gruppo di sette o otto ragazzi ha circondato un'auto ferma con il motore acceso. Hanno iniziato a prenderla a calci e pugni, urlando e imprecando. Dopo aver danneggiato il veicolo, sono scappati via, lasciando l'auto con danni evidenti. La scena si è svolta sotto i lampioni di una strada buia, visibile dal terrazzo di un condominio.

PORDENONE - È martedì sera, le 23.30 circa. La strada è buia ma illuminata dai lampioni. Dal terrazzo di un condominio che affaccia su via Santa Caterina, in direzione delle poste centrali, la scena è nitida: un gruppo di sette, otto ragazzi urla, impreca e prende a calci un'auto ferma con il motore acceso e qualcuno a bordo. I toni si alzano, volano parolacce, poi il gruppo insegue la vettura che si allontana. Il video, girato da un residente e diventato in poche ore oggetto di segnalazioni, documenta l'ennesimo episodio di inciviltà e violenza notturne in una delle strade più centrali di Pordenone. TESTIMONIANZE «Ci sono stati questi scontri stanotte, verso le 23. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Risse in piazza Risorgimento, due casi in poche ore: baby gang accerchia un'auto, la riempie di calci e pugni e poi scappa

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