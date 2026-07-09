Baby gang accerchia un' auto la riempie di calci e pugni e poi scappa | la scena ripresa dai residenti

Alle 23.30 di martedì, un gruppo di circa otto ragazzi ha aggredito un'auto in via Santa Caterina, a Pordenone. I giovani hanno urlato, imprecato e colpito l’auto con calci e pugni, mentre un passeggero era a bordo. La scena è stata ripresa dai residenti dal terrazzo di un condominio. Dopo aver aggredito il veicolo, i ragazzi sono scappati. La strada era buia, illuminata solo dai lampioni.

PORDENONE - È martedì sera, le 23.30 circa. La strada è buia ma illuminata dai lampioni. Dal terrazzo di un condominio che affaccia su via Santa Caterina, in direzione delle poste centrali, la scena è nitida: un gruppo di sette, otto ragazzi urla, impreca e prende a calci un'auto ferma con il motore acceso e qualcuno a bordo. I toni si alzano, volano parolacce, poi il gruppo insegue la vettura che si allontana. Il video, girato da un residente e diventato in poche ore oggetto di segnalazioni, documenta l'ennesimo episodio di inciviltà e violenza notturne in una delle strade più centrali di Pordenone. TESTIMONIANZE «Ci sono stati questi scontri stanotte, verso le 23. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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Baby Gang di nuovo in carcere: arrestato per rapina e per aver spaccato il naso alla fidanzata

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