Una baby gang ha aggredito un rider dopo aver ricevuto una consegna a domicilio, ordinando il cibo ma senza pagare. L’attacco si è verificato subito dopo la consegna e ha visto i giovani colpirlo ripetutamente con calci e pugni, lasciandolo a terra sanguinante. La scena si è svolta in un’area urbana, con testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Il rider è stato soccorso e trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Un’aggressione brutale culminata con calci e pugni contro un rider pakistano dopo la consegna di un ordine a domicilio. È quanto ricostruito dalla Squadra Mobile al termine di una complessa indagine che ha portato alla denuncia di due minorenni aretini, di 16 e 17 anni, due albanesi accusati di lesioni aggravate. Secondo gli investigatori sarebbero coinvolti anche nell’aggressione a tre minorenni nei pressi di un locale in centro. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori nell’indagine coordinata dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, i due ragazzi avrebbero ordinato cibo tramite una piattaforma di delivery, attendendo il rider in strada all’indirizzo concordato: anche in questo caso, in centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furia baby gang contro un rider. Ordinano la cena ma non pagano. Pestato a terra con calci e pugni

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