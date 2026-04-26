Modric Milan il rinnovo passa da tre condizioni | le richieste del croato per la permanenza

Da calcionews24.com 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Luka Modric al Milan è al centro delle discussioni in vista della prossima stagione. Il centrocampista croato ha posto tre condizioni per il rinnovo del contratto, tra cui il rispetto di una promessa fatta in passato. La questione riguarda principalmente le richieste di Modric, che potrebbero influenzare la decisione del club di proseguire il rapporto contrattuale. La situazione rimane sotto osservazione senza ulteriori sviluppi ufficiali.

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