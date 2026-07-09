Riforma università approvata la legge sui concorsi | cosa cambia per professori e ricercatori

Da fanpage.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Camera ha approvato definitivamente una nuova legge sui concorsi universitari, che modifica le modalità di accesso alle cattedre e la composizione delle commissioni. La riforma prevede nuove procedure e criteri di selezione, con l’obiettivo di rendere più rapide le assunzioni. Tuttavia, ci sono preoccupazioni da parte di alcuni che temono una diminuzione delle garanzie sul merito e sulla tutela dei ricercatori.

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Il via libera definitivo di Montecitorio introduce nuove regole per l'accesso alle cattedre e la composizione delle commissioni. Il provvedimento divide l'università tra chi vi vede un'opportunità di snellimento e chi teme una riduzione delle tutele sul merito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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