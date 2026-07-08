È stata approvata la riforma dei concorsi universitari proposta dal governo

Martedì, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente la riforma dei concorsi universitari proposta dal governo. La legge modifica le modalità di accesso, valutazione e reclutamento di ricercatori e docenti nelle università italiane. La riforma entrerà in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La legge prevede nuove procedure di selezione e criteri di valutazione per i concorsi accademici.

Martedì la Camera dei deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge che modifica le modalità di accesso, valutazione e reclutamento dei ricercatori e dei docenti all’università. La legge era stata proposta dalla ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini lo scorso anno ed era stata già approvata dal Senato a dicembre. Secondo il governo questa legge dovrebbe ridurre l’eccesso di candidati abilitati e i casi di nepotismo. La proposta è stata però criticata da associazioni e movimenti universitari, da alcuni sindacati e da 144 società scientifiche che rappresentano migliaia di docenti universitari e ricercatori. Chi la critica sostiene che otterrà l’effetto contrario rispetto alle intenzioni, favorendo i poteri delle singole università e i concorsi su misura, cioè pensati per far vincere un certo candidato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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