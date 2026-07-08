Riforma Istituti Tecnici il MiM apre al confronto | 78% delle scuole a rischio sovrannumeri sindacati ottengono primo passo ma chiedono più risorse

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato oggi le organizzazioni sindacali per discutere sulla riforma degli Istituti Tecnici. Secondo i dati presentati, il 78% delle scuole rischia di essere sovrannumerato a causa delle modifiche in atto. I sindacati hanno ottenuto un primo risultato in questa fase, ma hanno richiesto maggiori risorse per affrontare le criticità evidenziate. La discussione prosegue per definire ulteriori interventi e soluzioni.

Un’apertura significativa, ma ancora incompleta. Si è tenuto oggi al Ministero dell’Istruzione e del Merito il tavolo di confronto con le organizzazioni sindacali sulla riforma degli Istituti Tecnici, e il verdetto è a metà tra la soddisfazione e la prudenza. Dopo mesi di tensioni e richieste di “raffreddamento” avanzate dai sindacati, il MiM ha finalmente accolto una parte sostanziale delle richieste presentate da Uil Scuola e Anief. Ma il nodo delle risorse e della riorganizzazione del triennio resta aperto, con il rischio concreto di creare sovrannumerari in 3 istituti tecnici su 4 e di mettere in difficoltà l’organizzazione didattica di oltre 1. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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LA FILIERA TECNOLOGICO PROFESSIONALE: IL VALORE DI UNA SCELTA - BTM Panel 1 25-02-26

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