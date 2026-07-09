Ci sarà ancora da attendere per la gara di affidamento del servizio rifiuti. A confermarlo è stato l’assessore Davide Prandi rispondendo in consiglio comunale al consigliere di Coalizione Civica, Dario De Lucia. "Si tratta di una conferma grave, perché lascia irrisolta un’anomalia che prosegue da anni: a Reggio il servizio rifiuti non viene messo a gara dal 2011 e continua in proroga, senza un confronto tra operatori. Nello stesso periodo, secondo quanto riportato, i costi sarebbero cresciuti di quasi il 30% in cinque anni, passando da 80 a 103 milioni di euro. Nel 2025 ci sono stati aumenti medi tra 13 e 40 euro per le famiglie e fino a 145 euro per attività di ristorazione", spiega De Lucia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti, la gara potrebbe slittare oltre il 2026"

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