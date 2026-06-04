la presentazione di allegri potrebbe slittare a luglio

Potrebbe slittare a luglio la presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Le pastoie burocratiche somigliano a sabbie mobili, il livornese non ne viene fuori. Sperando – per lui – che De Laurentiis non perda la pazienza. Ma pare che non la perderà. Il presidente è tranquillo, aspetta che gli eventi facciano il loro corso. Tra moglie e marito non mettere il dito. E al momento il Milan e Allegri sono sposati e il divorzio è burrascoso, fitto di rancori e dispetti. Vedremo. Per Repubblica è questione di forma e non di sostanza. Oggi De Laurentiis parlerà per presentare i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Almeno lì (nei due ritiri) Allegri dovrebbe esserci, altrimenti sarebbe il primo caso di allenatore da remoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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