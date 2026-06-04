La presentazione di Allegri potrebbe slittare a luglio

Da ilnapolista.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere rinviata a luglio a causa di complicazioni burocratiche. Le procedure amministrative si stanno rivelando più lunghe del previsto, creando ritardi nelle tempistiche previste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Potrebbe slittare a luglio la presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Le pastoie burocratiche somigliano a sabbie mobili, il livornese non ne viene fuori. Sperando – per lui – che De Laurentiis non perda la pazienza. Ma pare che non la perderà. Il presidente è tranquillo, aspetta che gli eventi facciano il loro corso. Tra moglie e marito non mettere il dito. E al momento il Milan e Allegri sono sposati e il divorzio è burrascoso, fitto di rancori e dispetti. Vedremo. Per Repubblica è questione di forma e non di sostanza. Oggi De Laurentiis parlerà per presentare i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Almeno lì (nei due ritiri) Allegri dovrebbe esserci, altrimenti sarebbe il primo caso di allenatore da remoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

la presentazione di allegri potrebbe slittare a luglio
© Ilnapolista.it - La presentazione di Allegri potrebbe slittare a luglio
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il rientro di Lukaku potrebbe slittare ancora

GF Vip, shock per Berry: la finale potrebbe slittare ancoraLa finale del Grande Fratello Vip potrebbe essere ulteriormente posticipata, creando scompiglio tra i concorrenti e i fan.

Temi più discussi: La settimana di Allegri: addio al Milan e firma; Napoli, in arrivo la firma di Allegri: il tecnico chiude col Milan,poi sarà subito mercato; Allegri già ostaggio di DeLa: nessun capriccio, comanda la società; Napoli, le ultime su Allegri: Max aspetta di liberarsi dal Milan, cosa manca.

la presentazione di allegriNapoli, in arrivo la firma di Allegri: il tecnico chiude col Milan,poi sarà subito mercatoLa nuova era del Napoli sta per cominciare. Oggi è una giornata importante. Previsto un passaggio di testimone chiave per il cambio della guardia in panchina. Antonio Conte – che ha trascorso il weeke ... napoli.repubblica.it

TWEET - Alvino: Napoli, la presentazione ufficiale di Allegri a luglio, la situazioneCarlo Alvino, giornalista, rivela su X: Con Conte ad oggi ancora sotto contratto con il Napoli e Max Allegri tuttora legato al Milan è evidente che, con gli avvocati al lavoro, ci vorranno giorni per ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web