La presentazione di Allegri potrebbe slittare a luglio
La presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli potrebbe essere rinviata a luglio a causa di complicazioni burocratiche. Le procedure amministrative si stanno rivelando più lunghe del previsto, creando ritardi nelle tempistiche previste.
Potrebbe slittare a luglio la presentazione di Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Le pastoie burocratiche somigliano a sabbie mobili, il livornese non ne viene fuori. Sperando – per lui – che De Laurentiis non perda la pazienza. Ma pare che non la perderà. Il presidente è tranquillo, aspetta che gli eventi facciano il loro corso. Tra moglie e marito non mettere il dito. E al momento il Milan e Allegri sono sposati e il divorzio è burrascoso, fitto di rancori e dispetti. Vedremo. Per Repubblica è questione di forma e non di sostanza. Oggi De Laurentiis parlerà per presentare i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro. Almeno lì (nei due ritiri) Allegri dovrebbe esserci, altrimenti sarebbe il primo caso di allenatore da remoto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Napoli domani potrebbe ufficializzare il nuovo allenatore, Max Allegri. Il presidente Aurelio De Laurentiis coglierà sicuramente l'occasione durante la presentazione dei due ritiri estivi a Castel di Sangro per annunciarne l'arrivo. Addirittura, se l'ufficialità dovess facebook
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