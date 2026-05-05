Il nuovo modello di smartphone Pixel potrebbe non includere ancora la funzione di riconoscimento facciale avanzato, simile al Face ID, anche con l’arrivo del prossimo dispositivo. Secondo fonti, il progetto denominato Toscana, legato a questa tecnologia, non sarebbe ancora pronto per essere commercializzato. Si parla di un sensore a infrarossi che sarà inserito sotto il display per migliorare la sicurezza e l’autenticazione, ma i dettagli sul funzionamento preciso non sono ancora stati svelati.

? Cosa scoprirai Perché il Project Toscana non è ancora pronto per il mercato?. Come funzionerà il nuovo sensore a infrarossi sotto il display?. Quali errori tecnici hanno spinto Google ad abbandonare il sistema precedente?. Cosa cambierà per chi usa il Pixel al buio?.? In Breve Project Toscana mira a integrare sensori IR sotto il display per superare limiti attuali.. Tecnologia simile al sistema abbandonato nel 2019 con il modello Pixel 4.. Sistemi attuali dai Pixel 8 usano solo fotocamera frontale e machine learning.. Il ritardo mira a bilanciare potenza hardware e design pulito senza componenti visibili.. Il debutto del sistema di riconoscimento facciale avanzato di Google potrebbe slittare oltre la serie Pixel 11, nonostante i test interni abbiano già mostrato prestazioni paragonabili al Face ID di Apple.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google Pixel: il nuovo Face ID potrebbe slittare oltre il Pixel 11

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