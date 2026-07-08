Una fabbrica di fuochi di artificio vicino Rieti è esplosa questa mattina intorno alle 9, causando la morte di una madre e di un figlio. I corpi sono stati trovati sotto le macerie dell’edificio coinvolto nell’esplosione. La stessa famiglia era stata colpita da una tragedia simile nel 2023. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto i corpi senza vita dalle macerie.

I corpi senza vita di due persone sono stati individuati sotto le macerie dello stabile che ospitava la fabbrica di fuochi di artificio esplosa questa mattina intorno alle 9 in provincia di Rieti. Sarebbero una donna e suo figlio. Al momento sono in corso le operazioni di recupero dei corpi. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli artificieri. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di una donna e di suo figlio. Le vittime. Le vittime sono Simone Colle, un giovane operaio di trent’anni, e sua madre, Teresa Tozzi, che collaborava con l’azienda e si trovava nello stesso magazzino al momento della deflagrazione. Per loro non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Esplode fabbrica di fuochi di artificio vicino Rieti: morti madre e figlio. Nel 2023 la tragedia colpì la stessa famiglia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

16 dead, several injured in massive firecracker factory blast in Tamil Nadus Virudhunagar

Notizie e thread social correlati

Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio vicino a Rieti: morti una donna e un giovaneUn’esplosione ha distrutto questa mattina una fabbrica di fuochi d’artificio a Sant’Anatolia di Borgorose, vicino a Rieti, causando due vittime.

Esplosione alla Pirotecnica Mattei vicino Rieti, morti madre e figlio: nel 2023 altro incidente con 3 vittimeUn’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica della Pirotecnica Mattei, situata in provincia di Rieti.

Temi più discussi: Pakistan, autobus sovraffollato precipita in un burrone: almeno 40 morti e 8 feriti nel sud-ovest del Paese; L’attentatrice ucraina di Monaco si chiama Anastasia Berezovska. Perquisita la sua abitazione; Tutto quello che sappiamo su progresso e memoria; Sestri Levante la festa del Bagnun si farà con i fuochi d’artificio silenziosi così portiamo rispetto agli animali.

Rieti, esplosione alla fabbrica di fuochi d'artificio Pirotecnica Mattei di Borgorose: 2 morti e 2 feriti gravi - VIDEO x.com

Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio nel Reatino: morti madre e figlio. C’è un ferito graveDiverse deflagrazioni e poi un vasto incendio alla Pirotecnica Mattei di Borgorose, tra Lazio e Abruzzo. Le vittime sono Simone Colle, 30 anni, e Teresa Tozzi, parenti degli operai deceduti nell’incid ... quotidiano.net

Mamma e figlio morti nell'esplosione della fabbrica di fuochi d'artificio. Nel 2023 il precedente costato la vita a tre parentiLe due vittime dell'incidente avvenuto a Borgorose, in provincia di Rieti, sono Simone Colle, di 30 anni, e la 60enne Teresa Tozzi. Nello stesso sito, tre anni fa, era avvenuto un incidente simile ... today.it