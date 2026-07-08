Un’esplosione questa mattina nella fabbrica di fuochi a Sant’Anatolia di Borgorose ha provocato la morte di un uomo di 30 anni e di sua madre. Le vittime sono parenti di altre persone decedute nel 2023 in circostanze simili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare i due. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione.

Le due vittime dell’ esplosione di questa mattina nella sede della Pirotecnica Mattei, a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, sono il 30enne Simone Colle e sua madre, Teresa Tozzi. I due erano parenti delle altre tre vittime che hanno perso la vita in un analogo incidente presso la stessa azienda, nel luglio del 2023: Franco, Anna e Claudio Colle. Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, mentre il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, e il pm Rocco Gustavo Maruotti, si sono recati sul posto per un primo sopralluogo dell’area della tragedia. Esplosione... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Esplosione nella fabbrica di fuochi, muoiono madre e figlio a Rieti: erano parenti delle vittime del 2023

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Esplosione alla Pirotecnica Mattei vicino Rieti, morti madre e figlio: nel 2023 altro incidente con 3 vittimeUn’esplosione si è verificata all’interno di una fabbrica della Pirotecnica Mattei, situata in provincia di Rieti.

Rieti, esplosione in fabbrica di fuochi d’artificio: 2 vittimeQuesta mattina a Sant’Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, si è verificata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio della ditta...

Temi più discussi: Esplosione in una fabbrica di fuochi pirotecnici nel Lazio, due morti; Esplosione fabbrica di fuochi a Modugno, salgono a 10 i morti; Rieti, esplosione in fabbrica fuochi d’artificio: morti madre e figlio; Ortona ricorda le sette vittime dell’esplosione del 1946: una giornata della memoria.

Violenta esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio vicino Rieti. I vigili del fuoco hanno rinvenuto 2 corpi sotto le macerie: una donna e un giovane operaio. Nel 2023 nella stessa fabbrica un’altra esplosione che provocò 3 vittime. x.com

Esplosione nella fabbrica di fuochi, muoiono madre e figlio a Rieti: erano parenti delle vittime del 2023Le due vittime dell’ esplosione di questa mattina nella sede della Pirotecnica Mattei , a Sant'Anatolia di Borgorose , in provincia di Rieti , sono il 30enne ... gazzettadelsud.it

Esplosione in fabbrica di fuochi d'artificio, le due vittime sono madre e figlio(ANSA) - RIETI, 08 LUG - Sono un giovane di 30 anni, Simone Colle, e sua madre, Teresa Tozzi, le vittime della violenta esplosione avvenuta questa mattina, intorno alle 9, a Sant'Anatolia di Borgorose ... corrieredellosport.it

L'esplosione della fabbrica di gas in Qatar uccide 13 persone e ne ferisce diverse reddit