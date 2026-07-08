Esplosione nella fabbrica di fuochi muoiono madre e figlio a Rieti | erano parenti delle vittime del 2023

Da gazzettadelsud.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione questa mattina nella fabbrica di fuochi a Sant’Anatolia di Borgorose ha provocato la morte di un uomo di 30 anni e di sua madre. Le vittime sono parenti di altre persone decedute nel 2023 in circostanze simili. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare i due. La procura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’esplosione.

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Le due vittime dell’ esplosione di questa mattina nella sede della Pirotecnica Mattei, a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti, sono il 30enne Simone Colle e sua madre, Teresa Tozzi. I due erano parenti delle altre tre vittime che hanno perso la vita in un analogo incidente presso la stessa azienda, nel luglio del 2023: Franco, Anna e Claudio Colle. Sul luogo dell’incidente sono ancora in corso le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell’area, mentre il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, e il pm Rocco Gustavo Maruotti, si sono recati sul posto per un primo sopralluogo dell’area della tragedia. Esplosione... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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