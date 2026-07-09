Rieti esplosione nella fabbrica di fuochi d' artificio | morti madre e figlio Azienda di munizioni a Chieti | una vittima

Un'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Rieti ha causato la morte di una madre e di un figlio. In un’altra incidente in un'azienda di munizioni a Chieti, si registra una vittima. A Sant’Anastasia di Borgorose, la festa patronale con i fuochi d’artificio è stata annullata dopo un’esplosione avvenuta nelle campagne di Torano, che ha prodotto un’esplosione e una nuvola di fumo bianco a forma di fungo.

A Sant’Anastasia di Borgorose tutti aspettavano la festa di sabato per la patrona della cittadina con i fuochi d’artificio. Il boato e la nuvola di fumo bianco a forma di fungo che si è alzata in lontananza ieri mattina nelle campagne di Torano hanno annunciato invece una nuova tragedia. E ora rabbia e dolore si alternano fra gli abitanti del piccolo centro in provincia di Rieti, al confine con l’Abruzzo, che non ha mai dimenticato la strage del 28 luglio di tre anni fa, quando nello stabilimento della Pirotecnica Mattei si verificò una devastante esplosione che provocò la morte di Franco Colle e dei suoi giovani figli Anna e Claudio. Ieri, poco dopo le 9, è successa la stessa cosa. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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Rieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: due vittime

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Rieti, esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio: morto madre e figlio. Tre anni fa nella stessa azienda un'altra tragediaUn'esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio ha causato la morte di una madre e di suo figlio.

Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Rieti: due mortiDue persone sono morte in un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia di Rieti.

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Violenta esplosione, stamattina, in una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti: due vittime, madre e figlio. Tre anni fa nella stessa azienda un altro grave incidente. La procura indaga per omicidio colposo. x.com

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