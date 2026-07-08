Esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in provincia di Rieti | due morti

Da roma.repubblica.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone sono morte in un’esplosione avvenuta in una fabbrica di fuochi d’artificio nella provincia di Rieti. Le vittime sono una donna e un giovane. Nel 2023, un’altra esplosione collegata alla stessa azienda aveva provocato la morte di un padre e dei suoi due figli. L’incidente attuale coinvolge la Pirotecnica Mattei di Borgorose. Le autorità stanno conducendo le indagini per accertare le cause dell’esplosione.

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Le vittime sono una donna e un giovane. Nel 2023 un’altra deflagrazione legata alla stessa azienda, la Pirotecnica Mattei di Borgorose, aveva causato la morte di un padre e dei suoi due figli. 🔗 Leggi su Roma.repubblica.it

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