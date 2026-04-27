In Toscana, i dati relativi agli infortuni sul lavoro nel 2025 sono stati resi noti dal patronato Acli in vista della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che si celebra il 28 aprile. Secondo le statistiche, si sono registrati circa 34.000 infortuni in tutta la regione durante l’anno, numeri che hanno sollevato preoccupazioni in ambito lavorativo.

FIRENZE – In vista della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro fissata per il 28 aprile, emergono numeri preoccupanti riguardo ai rischi legati all’impiego in Toscana. Secondo i dati Inail riferiti al 2025, il territorio regionale ha registrato 33.901 incidenti fisici, inserendosi in un bollettino nazionale che ha oltrepassato la soglia dei 416mila casi. Ad analizzare la situazione è Elisabetta Di Lorenzo, alla guida del p atronato Acli di Firenze. Per la direttrice l’attuale scenario non rappresenta un’emergenza passeggera, ma evidenzia “una vera e propria crisi strutturale del mondo del lavoro”. Oltre agli infortuni classici, a far riflettere è l’elevato numero delle patologie contratte a causa delle mansioni svolte: in Toscana le denunce hanno superato quota 16mila.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sicurezza sul lavoro, l’allarme del patronato Acli: in Toscana sfiorati i 34mila infortuni nel 2025

Notizie correlate

L'allarme della Cgil Abruzzo: "Crescono nella nostra regione gli infortuni sul lavoro nel 2025"Cresce di 211 episodi il numero di infortuni sul lavoro in Abruzzo nel 2025, rispetto al 2024.

Sicurezza sul lavoro, allarme Cisl per le malattie professionali in provincia: nel 2025 il picco di 1513 denunceUna crescita che non accenna a fermarsi e che vede l'intero territorio romagnolo in prima linea in una sfida drammatica per la salute dei lavoratori:...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Norme UNI sulla salute e la sicurezza sul lavoro, sottoscritta la convenzione per la libera consultazione; I dispositivi di sicurezza sul lavoro non proteggono le donne?; GIORNATA MONDIALE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO; Sicurezza sul lavoro e contrasto al caporalato, sottoscritto all’Aquila un protocollo d’intesa.

La Campania regione in 'zona rossa' per la sicurezza sul lavoroFedercepicostruzioni richiama l'urgenza di una svolta concreta nel settore delle costruzioni in vista della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro di domani. (ANSA) ... ansa.it

Sicurezza nei cantieri e sul lavoro, norme Uni in consultazione gratuita dal 28 aprileSarà attivo dal 28 aprile il portale per la consultazione gratuita, in sola lettura, delle norme Uni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ad annunciarlo è lo stesso ente di normazione sul suo ... professionearchitetto.it

Avrebbe tormentato per mesi il sindaco di un piccolo comune del Casertano, con diffamazioni, telefonate anonime e minacce, per costringerlo ad aggiudicargli un appalto pubblico da due milioni e mezzo di euro relativo alla messa in sicurezza dei territori a ris - facebook.com facebook

Anthropic pensa che il modello Mythos possa avere gravi ripercussioni sull'economia e sulla sicurezza nazionale. L'articolo del Wall Street Journal tratto dalla rassegna di Liturri. x.com