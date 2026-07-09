Ricostruzione più personale e deroghe per i cantieri

La cabina di coordinamento ha approvato nuove misure per accelerare i lavori di ricostruzione nelle zone colpite dai terremoti in Umbria. Sono previste deroghe alle normative sui cantieri e semplificazioni burocratiche per le riparazioni di case e strutture pubbliche. Le modifiche mirano a ridurre i tempi di intervento e facilitare i cittadini e i comuni coinvolti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle misure approvate.

Novità in arrivo per i cittadini e i comuni dell’ Umbria colpiti dai terremoti: la cabina di coordinamento ha approvato una serie di misure per velocizzare i lavori, tagliare i tempi della burocrazia e sostenere le famiglie nella riparazione e ricostruzione delle proprie case e delle strutture pubbliche. È quanto si legge in una nota di Palazzo Donini nella quale si sottolinea come la prima importante novità riguarda il potenziamento degli uffici sul territorio. Grazie al recupero di fondi non utilizzati dagli anni passati, con una nuova ordinanza, è possibile l’assunzione immediata di nuove forze lavorative. Per l’Umbria si tratta di 14... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Che sia sentita, di facciata, per interesse o scegliete voi la motivazione che preferite, la presenza costante di #Cardinale durante questa fase di ricostruzione è la cosa più giusta che potesse fare. - X x.com

Eluge - sono nel bel mezzo di una ricostruzione, e dopo 10+ ore di scambio di carte, onestamente non so più che direzione prendere reddit

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