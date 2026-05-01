Ricostruzione | 1,3 miliardi per sbloccare i cantieri fermi

La Cabina di coordinamento ha approvato un fondo di 1,3 miliardi di euro destinato alla ricostruzione privata. Questa cifra mira a riavviare i cantieri che erano rimasti fermi dopo la conclusione degli incentivi edilizi. La decisione si inserisce in un contesto di interventi per facilitare la ripresa dei lavori nel settore edilizio. Il fondo sarà destinato a finanziare interventi di ricostruzione e riparazione delle proprietà private.

? Cosa sapere La Cabina di coordinamento approva 1,3 miliardi di euro per la ricostruzione privata.. Il fondo sblocca i cantieri fermi dopo la fine dei bonus edilizi.. La Cabina di coordinamento ha deliberato l’approvazione dell’ordinanza speciale che sblocca circa 1,3 miliardi di euro per la ricostruzione privata, introducendo un contributo diretto integrativo per i cantieri fermi dopo il superamento del sistema dei bonus edilizi. Il provvedimento punta a risolvere le criticità emerse con il blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura, offrendo una soluzione concreta a migliaia di interventi rimasti scoperti. La misura si inserisce in un piano più ampio che vede l’aggiornamento del Testo Unico della Ricostruzione Privata e l’entrata in vigore del nuovo Prezzario unico del cratere 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ricostruzione: 1,3 miliardi per sbloccare i cantieri fermi Notizie correlate Ricostruzione Aquila: nuovi fondi e +30% per sbloccare i cantieriA Palazzo Margherita si è riunita la Commissione Bilancio e la Commissione Territorio del Comune dell’Aquila per definire una strategia d’urgenza che... Costi materiali alle stelle: ricostruzione a rischio, cantieri fermiLa ricostruzione post-sisma a rischio: i costi dei materiali esplodono e il prezzario è obsoleto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sisma 2016, 1,3 miliardi di euro per la ricostruzione privata e stop al Superbonus; Sisma 2016, accelerazione nella ricostruzione privata. 1,3 miliardi per il superamento del Superbonus; Sisma 2016, stop al Superbonus e contributo diretto da 1,3 miliardi per la ricostruzione privata; Ok al superamento del Superbonus: Completeremo migliaia di cantieri. Sisma 2016, 1,3 miliardi di euro per la ricostruzione privata e stop al SuperbonusUn'iniezione da circa 1,3 miliardi di euro per accelerare e consolidare il cambio di passo nella ricostruzione privata dell'Appennino centrale. (ANSA) ... ansa.it Ok al superamento del Superbonus: Completeremo migliaia di cantieriAggiornamento del Testo unico della ricostruzione e nuovo prezziario. Le novità dell’ordinanza approvata dalla cabina sisma coordinata da Castelli. ilrestodelcarlino.it La nuova ricostruzione della Procura di Pavia identifica in Andrea Sempio l'unico colpevole del delitto. La difesa: "movente fantasmagorico". Per l'omicidio l'unico condannato è stato Alberto Stasi, in carcere dal 2015 #EuropeNews x.com La ricostruzione https://mdst.it/4cVHEuF #SportMediaset - facebook.com facebook