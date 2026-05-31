Niente deroghe ai cantieri Tolta quella concessa all’hotel

La sindaca ha annunciato che non ci saranno deroghe alle restrizioni sui cantieri durante l’estate, confermando quanto già deciso. La decisione riguarda anche le concessioni temporanee precedentemente autorizzate, come quella per un hotel. La posizione è stata comunicata in risposta alle richieste di alcune strutture ricettive, che avevano chiesto di poter operare con deroghe durante il periodo di maggiore afflusso turistico. La scelta è stata confermata dal presidente di Federalberghi, che ha preso atto della comunicazione ufficiale.

Niente deroghe ai cantieri in piena estate. A tranquillizzare il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari, è la tessa sindaca, Daniela Angelini. Montanari aveva contestato le attività rumorose nei cantieri privati della città, e una deroga a un grande cantiere che avrebbe consentito attività rumorose fino al 30 giugno, quando il termine del regolamento comunale impone lo stop il primo giorno di giugno. Il cantiere in questione è quello dell’ex hotel Excelsior. "Era stata concessa una deroga – premette la sindaca – perché c’era una situazione di potenziale rischio le cui lavorazioni andavano terminate. Ma dopo un sopralluogo effettuato in settimana si è riscontrato che le condizioni erano cambiate e non c’era più l’urgenza di procedere con altre attività di quel tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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