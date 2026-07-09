La Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo con tre mesi di isolamento diurno un uomo per il femminicidio della moglie avvenuto nel dicembre 2024. La sentenza ha riconosciuto anche il reato di tortura nel procedimento. La vittima è stata uccisa nella loro abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano. La famiglia della donna ha dichiarato che la condanna non allevia il dolore per la perdita.

È il riconoscimento del reato di tortura il passaggio più significativo della sentenza con cui la Corte d’Assise di Macerata ha condannato all’ergastolo, con tre mesi di isolamento diurno, Massimo Malavolta per il femminicidio della moglie Emanuela Massicci, uccisa il 19 dicembre 2024 nella loro abitazione di Ripaberarda, frazione di Castignano. I giudici hanno accolto integralmente la ricostruzione della Procura di Ascoli Piceno, escludendo anche qualsiasi vizio di mente dell’imputato. Secondo quanto ricostruito nel processo, la 45enne fu sottoposta per mesi a una spirale di violenze culminata, nei giorni precedenti all’omicidio, in una vera e propria tortura, consumata anche in presenza dei due figli minori della coppia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Riconosciuta la tortura per il femminicidio di Emanuela Massicci, ergastolo a Massimo Malavolta. La famiglia: “La condanna non lenisce il dolore”

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