Un uomo di 50 anni è stato condannato all’ergastolo con tre mesi di isolamento diurno per aver torturato e ucciso la moglie, di 45 anni, il 19 dicembre 2024. La sentenza è stata emessa in seguito alle indagini che hanno ricostruito un periodo di violenze protratte nel tempo, culminate con il decesso della donna. La condanna è stata pronunciata dal tribunale competente.

È stato condannato all'ergastolo con tre mesi di isolamento diurno Massimo Malavolta, il 50enne che ha torturato per giorni e ucciso di botte la moglie 45enne Emanuela Massicci il 19 dicembre 2024. Il delitto è avvenuto nella loro casa di Ripaberarda, frazione di Castignano in provincia di Ascolti Piceno. L'uomo aveva subito dopo tentato il suicidio tagliandosi i polsi. Nell'abitazione al momento del femminicidio c'erano anche i due figli della coppia di 8 e 10 anni, che però non hanno assistito alla scena., La Corte d'Assise di Macerata ha dunque accolto la richiesta della procura di Ascolti, che all'uomo contestava l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ascoli, torturò per giorni e uccise di botte la moglie: ergastolo per Massimo Malavolta

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