ricominciare a vivere meglio

Da metà Ottocento agli anni Settanta, le città europee sono state progettate per essere accessibili e condivise, puntando al benessere dei residenti. Le aree pubbliche, i trasporti e gli spazi urbani sono stati sviluppati per favorire la socialità e la qualità di vita. Questa visione ha guidato le trasformazioni urbanistiche, lasciando un’impronta che ancora si riflette nelle città moderne.

Dalla metà dell’ottocento fino più o meno agli anni settanta le città europee sono state pensate come luoghi accessibili, condivisi, volti al benessere dei loro abitanti. Di quest’epoca restano tracce nei parchi, nei musei, nelle reti del trasporto pubblico. Poi le cose hanno cominciato a cambiare. Con la crisi dello stato sociale e il crescere delle disuguaglianze molti spazi sono stati chiusi, privatizzati, in un’ottica tesa a sfruttarli per massimizzare il profitto. A questo orientamento, oggi imperante, che mira a fare della città un patrimonio da gestire – di cui costituisce un sintomo il “contributo d’accesso” che i turisti devono pagare per entrare a Venezia – si oppone l’urbanista Elena Granata. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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