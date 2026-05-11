Vivere più a lungo non basta | la vera sfida oggi è capire come vivere meglio

Il 25 e 26 maggio si svolgerà a Roma, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, un evento dedicato alle sfide legate alla qualità della vita. Due giorni di incontri e interventi per approfondire le questioni legate al benessere e alle strategie per migliorare la quotidianità. L’iniziativa coinvolge esperti provenienti da diversi ambiti, pronti a discutere tematiche legate alle modalità di vivere meglio, oltre alla semplice longevità.

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Il 25 e 26 maggio, a Roma, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, torna il Vatican Longevity Summit, appuntamento internazionale promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica (IINBE) in collaborazione con Brain Circle Italia e con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita. Il Summit riunirà oltre 20 relatori provenienti da alcuni tra i più importanti istituti di ricerca e università del mondo, offrendo una visione ampia e integrata della longevità contemporanea attraverso quattro grandi aree tematiche: biologia dell’invecchiamento, neuroscienze, medicina rigenerativa ed etica. Tra gli ospiti attesi figurano Premi Nobel, autorevoli studiosi internazionali che oggi stanno ridefinendo il modo in cui pensiamo all’invecchiamento, alla salute e alla qualità della vita: dal professor Suresh I.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vivere più a lungo non basta: la vera sfida oggi è capire come vivere meglio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She saved him and had his child seven years ago; now she accidentally becomes his bride! #drama Notizie correlate Leggi anche: Vivere più a lungo non basta. La vera partita è la sostenibilità della longevità Leggi anche: Longevità, la ricetta di Ongaro: "Vivere a lungo? No, vivere meglio" Argomenti più discussi: Vivere più a lungo: il segreto dei centenari; Le 3 semplici regole per allungare la vita (e vivere meglio): i consigli dell'esperto di longevità; Vivere più a lungo, lavorare in salute: la femgevity in azienda; Vivere più a lungo: scoperto il segnale cellulare che rallenta l’invecchiamento. Decalogo per non morire. Dieci principi per corpo, mente e spirito: vivere meglio e più a lungo di Franco Casoni ? x.com Vivere più a lungo non basta: la vera sfida oggi è capire come vivere meglioIl 25 e 26 maggio, a Roma, presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, torna il Vatican Longevity Summit, appuntamento internazionale promosso dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica (IINBE) ... ilgiornale.it