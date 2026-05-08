Jacopo Di Marzio torna in carcere a Viterbo per un residuo di pena | La legge non mi permette di ricominciare a vivere

Un uomo è tornato in carcere a Viterbo dopo 20 anni dalla condanna definitiva per un reato commesso. Era risultato irreperibile dopo il rilascio, ma il 6 maggio si è presentato spontaneamente. La sua detenzione riguarda un residuo di pena, e la sua decisione di tornare in cella è stata comunicata alle autorità senza ulteriori dettagli. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario passato ormai molti anni fa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui