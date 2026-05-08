Jacopo Di Marzio torna in carcere a Viterbo per un residuo di pena | La legge non mi permette di ricominciare a vivere
Un uomo è tornato in carcere a Viterbo dopo 20 anni dalla condanna definitiva per un reato commesso. Era risultato irreperibile dopo il rilascio, ma il 6 maggio si è presentato spontaneamente. La sua detenzione riguarda un residuo di pena, e la sua decisione di tornare in cella è stata comunicata alle autorità senza ulteriori dettagli. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario passato ormai molti anni fa.
Jacopo Di Marzio torna in carcere per una condanna definitiva arrivata a 20 anni dal reato commesso. Dopo il verdetto si era reso irreperibile ma il 6 maggio si è costituito.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Jacopo Di Marzio torna in carcere. Irreperibile per due mesi, si è costituito per una rapina di 20 anni fa: "Questa lenta legge non mi permette di ricominciare a vivere" La ricostruzione nei commenti - facebook.com facebook