Il processo per accuse di abusi contro Riccardo Tisci si è spostato da New York all’Italia. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, il giudice federale del Distretto Sud di New York, Lewis A., ha deciso di trasferire il procedimento. Mahmood, cantante italiano, sarà ascoltato come testimone in Italia. La causa, che coinvolge Tisci, entra ora in una fase decisiva, con l’udienza prevista nel paese europeo.

Ora, però, il processo entra in una fase cruciale. Come emerge dai documenti visionati da Vanity Fair, il giudice federale del Distretto Sud di New York, Lewis A. Kaplan, ha accolto la mozione n. 51 presentata dalla difesa dello stilista, autorizzando l'emissione di una lettera rogatoria internazionale per ascoltare Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood. Il cantante non è indagato, non è parte della causa e nei suoi confronti non viene formulata alcuna accusa. È chiamato esclusivamente come testimone, ma la sua deposizione è considerata dalla difesa uno dei tasselli più importanti per ricostruire quanto accaduto quella notte. Ed è proprio per ascoltare la sua versione dei fatti che il procedimento lascia, almeno temporaneamente, gli Stati Uniti e si affida ai meccanismi della cooperazione giudiziaria internazionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Riccardo Tisci, la causa per abusi si sposta da New York: Mahmood sarà ascoltato come testimone in Italia

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