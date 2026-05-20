Mahmood testimone nel processo sull’amico per stupro ma lui non si presenta La serata a New York e le accuse per lo stilista Riccardo Tisci

Alessandro Mahmood, coinvolto come testimone nel procedimento legale contro un amico per presunto stupro, non si è presentato volontariamente per la sua deposizione. La vicenda riguarda anche lo stilista Riccardo Tisci, accusato nello stesso procedimento. La serata si è svolta a New York, mentre Mahmood non ha preso parte all’udienza senza fornire motivazioni ufficiali. La posizione dell’artista si limita a questa assenza, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche.

Alessandro Mahmood avrebbe rifiutato di presentarsi spontaneamente per rendere la propria deposizione nel processo per stupro in cui è imputato l’amico e stilista Riccardo Tisci, secondo Fanpage. L’ex direttore creativo di Givenchy e Burberry è accusato di violenza sessuale dal trentacinquenne Patrick Cooper. Nel memorandum depositato dalla difesa si legge: «Il Convenuto ha chiesto a Mahmoud di comparire volontariamente per una deposizione, ma egli ha rifiutato. Pertanto, non vi è altra alternativa che procedere con una Lettera di Richiesta affinché venga esaminato in Italia da un tribunale italiano». I legali dello stilista hanno quindi attivato la Convenzione dell’Aia, allegando 64 domande da sottoporre al cantante, che nel frattempo si è trasferito in Spagna e per ora non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. 🔗 Leggi su Open.online

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Mahmood chiamato a testimoniare in un processo per stupro a New York

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