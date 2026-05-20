Riccardo Tisci spuntano le carte della causa per stupro | la difesa chiede di interrogare Mahmood come testimone
Nelle carte di un procedimento giudiziario federale negli Stati Uniti compare il nome di Alessandro Mahmoud, conosciuto come Mahmood, in relazione a una causa per stupro che coinvolge anche Riccardo Tisci e Patrick Cooper. La difesa di uno dei coinvolti ha richiesto di ascoltare come testimone proprio il cantante. Le carte processuali rivelano il collegamento tra le parti e il nome di Mahmood appare più volte nei documenti ufficiali del procedimento. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.
Cosa lega Mahmood, Riccardo Tiscie Patrick Cooper? Il nome anagrafico di Mahmood, Alessandro Mahmoud, compare inequivocabilmente nero su bianco nei fascicoli di un procedimento giudiziario federale statunitense attualmente in corso. Le carte, depositate presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, delineano i contorni del processo civile per violenza sessuale (Causa N. 25 Civ. 4758 – LAK) intentato dal trentacinquenne Patrick Cooper contro il celebre stilista italiano Riccardo Tisci, ex direttore creativo di maison storiche come Givenchy e Burberry, e indicano il cantante italiano come persona chiamata a testimoniare a favore dello stilista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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