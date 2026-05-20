Riccardo Tisci spuntano le carte della causa per stupro | la difesa chiede di interrogare Mahmood come testimone

Nelle carte di un procedimento giudiziario federale negli Stati Uniti compare il nome di Alessandro Mahmoud, conosciuto come Mahmood, in relazione a una causa per stupro che coinvolge anche Riccardo Tisci e Patrick Cooper. La difesa di uno dei coinvolti ha richiesto di ascoltare come testimone proprio il cantante. Le carte processuali rivelano il collegamento tra le parti e il nome di Mahmood appare più volte nei documenti ufficiali del procedimento. La vicenda si sta sviluppando nel contesto di un procedimento legale ancora in corso.

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