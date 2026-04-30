Antenne 5G sul tetto di un palazzo | già raccolte più di 300 firme contrarie

Da circa due anni, sul tetto di un edificio in Via Tredicesima al Quartiere Abba sono state installate antenne 5G, collegate a tre diverse aziende di telefonia mobile. La presenza delle antenne ha suscitato proteste tra alcuni residenti, che hanno già raccolto oltre 300 firme per chiedere la loro rimozione. La questione è al centro di un confronto tra cittadini e gestori delle reti senza che siano ancora state adottate decisioni definitive.

Le antenne 5G sono installate ormai da due anni, sul tetto di un palazzo al civico 22 di Via Tredicesima, al Quartiere Abba: sono operative al servizio degli impianti di telefonia mobile e fanno riferimento a tre aziende diverse. Ma la polemica non si placa, tutt'altro: se n'è parlato ampiamente.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Far West di antenne 5G: a Roma il Tar accoglie i ricorsi contro l'installazione selvaggia Notizie correlate Leggi anche: Lotta per i diritti negli stadi. Raccolte già 1.300 firme Leggi anche: Al comitato di quartiere non basta: "C’è paura, raccolte 300 firme" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze?; Sulle teste dei comaschi 702 antenne: in vent’anni +200%; Celio, smantellato l'enorme ripetitore (ma ne sorgerà uno più basso). Da Firenze a Roma, è battaglia contro gli impianti di telefonia monstre; Pericoli del 5G, per l'Arpa la nostra regione non è fuorilegge. Emissioni antenne 5G, i residenti del quartiere Abba sono arrabbiati: «Non dormiamo più»La raccolta firme è stata sottoscritta da 312 abitanti. Il presidente della commissione ambiente, Roberto Cammarata (Pd): «Nella prossima seduta dovremo audire il vicesindaco Manzoni prima di stendere ... brescia.corriere.it Questa grossa antenna rovina il panorama di Firenze?A Firenze c’è una polemica sulla presenza di una grossa antenna su un tetto, talmente ingombrante che da certi punti della città finisce per ostruire anche la vista sul Duomo: è una struttura dell’azi ... ilpost.it "Basta Far West di antenne 5G". Flash mob di cittadini e comitati - facebook.com facebook