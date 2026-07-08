I residenti di Pieve di Guastalla hanno consegnato 600 firme all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune. Le firme sono state raccolte nei negozi del quartiere e riguardano la richiesta di interventi per contrastare le baby gang. La consegna è avvenuta ieri, e i firmatari chiedono azioni concrete per affrontare la situazione di sicurezza nel quartiere.

Sono state consegnate ieri all’Urp, l’Ufficio relazioni col pubblico del Comune di Guastalla, le firme raccolte nei vari negozi a Pieve di Guastalla per chiedere interventi che possano contrastare il fenomeno dei " continui vandalismi, schiamazzi notturni, gare clandestine, violazioni della proprietà privata" e altro ancora, che vede protagonisti soprattutto gruppi di giovani e giovanissimi. Oltre seicento le firme raccolte tra i cittadini: e non sono poche considerando l’area limitata in cui è stata svolta la raccolta delle adesioni. "Al centro della protesta c’è la richiesta urgente di interventi straordinari per contrastare i continui... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Stop alle baby gang". A Pieve raccolte 600 firme

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