Rfi | bloccata la circolazione ferroviaria nel Sud Italia treni fermi tra Battipaglia e Paola

La circolazione ferroviaria nel Sud Italia è stata interrotta tra Battipaglia e Paola a causa di danni all'infrastruttura. Tra Campania, Calabria e Puglia sono stati sospesi diversi servizi, con treni fermi e forti disagi per i passeggeri. Sono stati attivati bus sostitutivi per coprire le tratte interessate. L'intervento delle autorità è in corso per valutare i danni causati da ignoti.

Rfi: treni bloccati e forti disagi tra Campania, Calabria e Puglia per i danni causati da ignoti all’infrastruttura. Attivati bus sostitutivi. Un grave episodio di danneggiamento alle reti di trasporto ha provocato il totale blocco della mobilità ferroviaria su diverse direttrici nevralgiche del Mezzogiorno. L’azienda Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) ha comunicato lo stop forzato ai treni sulle tratte che collegano Salerno a Paola, Catanzaro Lido a Taranto, Sibari a Paola e Cosenza a Paola, a causa dei pesanti danni materiali riscontrati lungo i binari e provocati dall’azione dolosa di persone non ancora identificate. Al momento la situazione più critica si registra nel tratto compreso tra le stazioni di Battipaglia e Paola, dove il traffico è completamente paralizzato. 🔗 Leggi su 2anews.it

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