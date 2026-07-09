Da luglio, le tariffe delle residenze protette subiranno modifiche. Questi servizi, introdotti nelle Marche nel 2004, sono stati creati riconvertendo i posti delle case di riposo. Attualmente, ci sono circa 7.000 posti autorizzati. La revisione delle tariffe riguarda le modalità di pagamento e i costi associati, anche se non sono stati specificati i dettagli delle variazioni.

Le residenze protette nascono nelle Marche nel 2004, quando sono stati riconvertiti i posti delle case di riposo, per giungere oggi a circa 7.000 posti autorizzati. Come previsto dal Dpcm (decreto del presidente del consiglio dei ministri) sui livelli essenziali di assistenza del 2017, anche nelle strutture marchigiane le tariffe sono a carico per il 50% del servizio sanitario nazionale, per l’altro 50% degli ospiti delle strutture. La Regione ha definito le tariffe nel 2006, distinguendo tra residenze protette per anziani non autosufficienti e residenze protette per anziani con demenza. Nel 2006 la tariffa giornaliera per i non autosufficienti era di 66 euro, passata nel 2014 a 67,02, nel 2024 a 75,4 e nel 2025 a 81,14 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Revisione delle tariffe. Cosa cambia da luglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Trump First Praised the Canada China Deal — Then Threatened 100 Percent Tariffs — Here Is Why

Notizie e thread social correlati

Caos treni, lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio: cosa cambia, i ritardi e cosa conviene fareDa questa sera, nel nodo di Firenze, si verificano interruzioni ferroviarie fino al 10 luglio per lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino.

Viaggi in Sardegna, accordo tra Ita Airways e Aeroitalia: cosa cambia da luglioDa luglio, i voli in Sardegna subiranno modifiche grazie a un accordo tra Ita Airways e Aeroitalia.

Temi più discussi: Revisione delle tariffe. Cosa cambia da luglio; Elettricità, Arera rilancia le tariffe zonali: cosa cambia; Nuovo regolamento UE passeggeri aerei: novità 2026; Rette dei servizi educativi: tariffe verso un rialzo, ma aumenta anche la soglia di esonero Isee.

Revisione delle tariffe. Cosa cambia da luglioLe residenze protette nascono nelle Marche nel 2004, quando sono stati riconvertiti i posti delle case di riposo, per giungere oggi a circa 7.000 posti autorizzati. Come previsto dal Dpcm (decreto del ... ilrestodelcarlino.it

Tariffe del Centro di Revisione reddit

Revisione veicoli: CNA sollecita l’adeguamento delle tariffeCNA, con il comunicato del 17 giugno 2026, sollecita il completamento urgente del decreto interministeriale per l’aggiornamento delle tariffe delle revisioni dei veicoli leggeri effettuate dalle ... ipsoa.it