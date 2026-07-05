Da questa sera, nel nodo di Firenze, si verificano interruzioni ferroviarie fino al 10 luglio per lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Alta Velocità, Intercity e regionali subiranno cancellazioni e ritardi. Le operazioni di sostituzione del cavalcaferrovia richiedono la sospensione dei servizi, con conseguenti disagi per i passeggeri. Le compagnie ferroviarie consigliano di verificare gli orari e di anticipare gli spostamenti. Non sono previsti servizi sostitutivi o alternative temporanee.

Parte questa sera l'interruzione ferroviaria nel nodo di Firenze per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino: fino al 10 luglio Alta Velocità, Intercity e regionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Caos treni, lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio: cosa cambia, i ritardi e cosa conviene fare

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