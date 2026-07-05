Caos treni lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio | cosa cambia i ritardi e cosa conviene fare

Da ilmessaggero.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da questa sera, nel nodo di Firenze, si verificano interruzioni ferroviarie fino al 10 luglio per lavori sul cavalcaferrovia di Ponte al Pino. Alta Velocità, Intercity e regionali subiranno cancellazioni e ritardi. Le operazioni di sostituzione del cavalcaferrovia richiedono la sospensione dei servizi, con conseguenti disagi per i passeggeri. Le compagnie ferroviarie consigliano di verificare gli orari e di anticipare gli spostamenti. Non sono previsti servizi sostitutivi o alternative temporanee.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Parte questa sera l'interruzione ferroviaria nel nodo di Firenze per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino: fino al 10 luglio Alta Velocità, Intercity e regionali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

caos treni lavori al nodo di firenze da oggi al 10 luglio cosa cambia i ritardi e cosa conviene fare
© Ilmessaggero.it - Caos treni, lavori al nodo di Firenze da oggi al 10 luglio: cosa cambia, i ritardi e cosa conviene fare
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italia divisa in 2: Lavori Ponte al Pino | Stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi

Video Italia divisa in 2: Lavori Ponte al Pino | Stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi

Notizie e thread social correlati

Nodo di Firenze, lavori dal 5 al 10 luglio sulla rete ferroviaria: treni ridotti del 50%, fino a 6 ore per Roma-MilanoDal 5 al 10 luglio sono programmati lavori nel nodo ferroviario di Firenze, con cancellazioni e ritardi sulla rete.

Treni, stop alla circolazione sul nodo Firenze dal 5 al 10 luglio: orari, tratte e bus sostitutiviDal 5 al 10 luglio, i treni alta velocità non circolano sul nodo di Firenze dalle 23:00 alle 4:00.

Temi più discussi: Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica); Ferrovie rallentate e sciopero dei voli: domenica difficile per i trasporti; Da Roma a Milano in sei ore e biglietti a prezzo pieno: il luglio nero dei trasporti ferroviari; Caos treni: dal 14 luglio chiusa la Perugia-Terontola.

firenze da caos treni lavori alTreni: dal 5 al 10 luglio (e poi dal 23 al 26) meno corse e tempi più lunghi per lavori a Firenze: fino a sei ore per andare da Roma a MilanoForti disagi per il trasporto ferroviario a causa delle interruzioni dovute alla sostituzione di un cavalcaferrovia a Firenze. Treni ridotti del 50%, deviazioni e bus sostituitivi, ecco il programma ... msn.com

firenze da caos treni lavori alFirenze, treni sospesi per lavori sul Ponte al Pino. Giani: Emergenza nazionaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Firenze, treni sospesi per lavori sul Ponte al Pino. Giani: 'Emergenza nazionale' ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web