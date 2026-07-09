Resistenza agli antibiotici Esperti a confronto sulla sfida della ricerca
Gli esperti hanno discusso della difficoltà di trovare nuovi antibiotici in risposta all’aumento di batteri resistenti. La resistenza agli antibiotici si sta diffondendo rapidamente, rendendo più complicato trattare infezioni comuni. La mancanza di farmaci efficaci è considerata un problema urgente per la salute pubblica. La ricerca di nuovi antimicrobici e strategie alternative è al centro delle discussioni tra specialisti.
L’antimicrobicoresistenza rappresenta una delle più grandi sfide per la salute pubblica del XXI° secolo. La crescente diffusione di batteri resistenti agli antibiotici rischia di compromettere molti dei progressi della medicina moderna e impone nuovi investimenti nella ricerca, nell’innovazione e nella capacità dei sistemi sanitari di prevenire e affrontare le minacce biologiche. Per approfondire questi temi e favorire il dialogo tra ricerca, medicina clinica e istituzioni, la Fondazione Biotecnopolo di Siena promuove il seminario ’Antimicrobicoresistenza: dalla ricerca al paziente. La sfida italiana per la sicurezza nazionale’, in programma domani alle 11 nell’auditorium della Fondazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
RESISTENZA AGLI ANTIBIOTICI: LA RETE DAZIONE DEL CEDIA
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