resistenza agli antibiotici esperti a confronto sulla sfida della ricerca

Notizia in breve

Gli esperti hanno discusso della difficoltà di trovare nuovi antibiotici in risposta all’aumento di batteri resistenti. La resistenza agli antibiotici si sta diffondendo rapidamente, rendendo più complicato trattare infezioni comuni. La mancanza di farmaci efficaci è considerata un problema urgente per la salute pubblica. La ricerca di nuovi antimicrobici e strategie alternative è al centro delle discussioni tra specialisti.