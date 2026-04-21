Uno studio rivela che il 90% dei neonati presenta geni che conferiscono resistenza agli antibiotici. La scoperta riguarda il microbioma dei neonati appena nati, che mostra la presenza di questi geni fin dai primi giorni di vita. La ricerca coinvolge campioni prelevati da nuovi nati e analizza la composizione genetica delle loro prime microbiote. I risultati sollevano preoccupazioni sulla diffusione di batteri resistenti già nelle prime fasi di vita.

Pensiamo che la nascita sia un nuovo inizio, un momento in cui tutto è possibile. A quanto pare, almeno per i batteri, qualcosa sembra già deciso. Un nuovo studio presentato al congresso della European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases a Monaco di Baviera apre a uno scenario tutt’altro che rassicurante nella lotta alla antibiotico-resistenza (Amr). I ricercatori dell’ Università di Tessalonica in Grecia hanno analizzato il meconio, ovvero le prime feci dei neonati, di 105 bambini ricoverati in terapia intensiva nelle loro prime 72 ore di vita. Il risultato non fa ben sperare: oltre il 90% dei campioni in esami contiene già i geni legati alla resistenza agli antibiotici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Individuati geni della resistenza agli antibiotici nel 90% dei neonati”, la scoperta che preoccupa i ricercatori

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