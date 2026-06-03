Il cambiamento climatico influenza la resistenza agli antibiotici
Uno studio di dieci anni ha analizzato come il riscaldamento globale influisce sulla presenza di geni per la resistenza agli antibiotici nel suolo. I ricercatori hanno esaminato campioni prelevati in diverse aree, riscontrando un aumento di questi geni in relazione alle temperature più elevate. I risultati indicano che il cambiamento climatico può favorire la diffusione di resistenza agli antibiotici nel ambiente naturale.
Ma c’è un altro fattore che, pur essendo ancora poco esplorato, si ritiene abbia un impatto cruciale sulla proliferazione di GRA nel suolo: il cambiamento climatico di origine antropica. L’attesa ora è finalmente finita, grazie a un tenace gruppo di ricerca cinese che ha compiuto un lavoro lungo 11 anni (!) per portarne alla luce gli effetti. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
POLITICAL SCIENCE SERIES || GLOBALIZATION AND POLITICS
Notizie e thread social correlati
Cresce la resistenza agli antibiotici: l’allarme da Venezia e le sfide infettiveA Venezia si registra un aumento dei casi di infezioni resistenti agli antibiotici, sollevando preoccupazioni tra le autorità sanitarie.
“Individuati geni della resistenza agli antibiotici nel 90% dei neonati”, la scoperta che preoccupa i ricercatoriUno studio rivela che il 90% dei neonati presenta geni che conferiscono resistenza agli antibiotici.
Temi più discussi: Così il cambiamento climatico influenza la qualità del vino: la ricerca firmata UniTs; Dalla crisi climatica ai rischi sul lavoro: le nuove sfide delle imprese in Europa; Il clima ridisegna la competizione tra gli alberi europei - Pikaia; Esperti del clima: la disinformazione sul caldo alimenta molestie.
Come il cambiamento climatico influenza la produzione del caffè: l'arabica potrebbe scomparire dalla cintura dei chicchiIn Etiopia, patria del caffè, oltre 4 milioni di famiglie dipendono dal caffè come principale fonte di reddito. Contribuisce a quasi un terzo dei proventi delle esportazioni del Paese, ma non è chiaro ... corriereadriatico.it
Come il cambiamento climatico influenza le pandemieChi vede nel cambiamento climatico la più grave catastrofe incipiente tende ad addebitare a questo fenomeno ogni tendenza al peggioramento nei più diversi settori. Un esempio di ciò consiste nel ... ilfoglio.it
Il clima influenza profondamente l’ambiente in cui viviamo, e l’ambiente, a sua volta, condiziona profondamente le attività umane. Dal cambio delle stagioni alle temperature, dalle correnti oceaniche allo scioglimento dei ghiacci, le variabili climatiche non s facebook