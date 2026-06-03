il cambiamento climatico influenza la resistenza agli antibiotici

Ma c’è un altro fattore che, pur essendo ancora poco esplorato, si ritiene abbia un impatto cruciale sulla proliferazione di GRA nel suolo: il cambiamento climatico di origine antropica. L’attesa ora è finalmente finita, grazie a un tenace gruppo di ricerca cinese che ha compiuto un lavoro lungo 11 anni (!) per portarne alla luce gli effetti. I miei interessi principali sono scacchi, sci, anime, manga, videogiochi, musica e (astro)fisica. Storie Semplici: http:storiesemplici.substack.com Mostra altri articoli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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