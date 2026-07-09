La Procura federale della FIGC ha acquisito gli atti relativi al caso Bari, che riguarda la gestione del club. L’inchiesta della Procura di Bari sulla società calcistica è stata portata anche all’attenzione della giustizia sportiva. Il presidente del club si è detto fiducioso riguardo all’andamento delle indagini. La procura federale sta esaminando i documenti e le informazioni raccolte nel procedimento avviato sulla gestione della società.

L’inchiesta della Procura di Bari sulla gestione della SSC Bari approda anche sul tavolo della giustizia sportiva. Il procuratore federale della FIGC, Giuseppe Chiné, ha infatti richiesto ai magistrati baresi gli atti del procedimento che coinvolge Aurelio e Luigi De Laurentiis, con l’obiettivo di valutare l’eventuale apertura di un fascicolo anche in ambito sportivo. Come riporta la Repubblica Napoli, si tratta di un passaggio procedurale che consentirà alla Procura federale di verificare se esistano profili di competenza della giustizia calcistica. L’indagine della magistratura ordinaria riguarda le ipotesi di false comunicazioni sociali relative al bilancio 2024 della SSC Bari e di bancarotta fraudolenta nell’ambito della richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale del club pugliese. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Repubblica Napoli: “Caso Bari, la Procura FIGC acquisisce gli atti: De Laurentiis resta fiducioso”

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