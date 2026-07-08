Inchiesta De Laurentiis la Procura Figc chiede gli atti dell’indagine alla magistratura di Bari

La Procura FIGC ha richiesto gli atti dell’indagine alla magistratura di Bari riguardo all’inchiesta su due persone indagate per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Le accuse sono legate alla cessione di un calciatore dal club pugliese al Napoli, con sospetti che il plusvalore sia stato sottratto alla società. Sono coinvolti due membri della famiglia proprietaria del club. La richiesta segue l’apertura di un’indagine giudiziaria.

Aurelio e Luigi De Laurentiis sono indagati per false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta connessa per la vicenda legata alla cessione di Elia Caprile al Napoli da parte del Bari, il cui plusvalore sarebbe stato sottratto alla società pugliese. Chinè vuole gli atti dell’indagine sull’inchiesta sui De Laurentiis. Secondo quanto riportato dall’ Ansa, Giuseppe Chinè, capo della Procura della Federcalcio, ha chiesto ai magistrati di Bari che indagano sulla vicenda gli atti dell’inchiesta sul patron del Napoli e suo figlio Luigi. Ieri, inoltre, sono state perquisite le sedi del Bari, del Napoli e della Filmauro. Nel comunicato... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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