Dopo l'addio di un direttore, la redazione del quotidiano sta affrontando un cambio di leadership con nomi come Tito e Damilano che vengono considerati possibili candidati. La situazione si è aggravata con l’uscita di un altro componente chiave, portando a un clima di incertezza tra i giornalisti. Nel giro di 24 ore, sono emerse diverse indiscrezioni sul futuro della direzione del giornale, che si trova in una fase di transizione.

Che succede a la Repubblica? Nel giro di ventiquattr'ore il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari è attraversato da due scosse che stanno alimentando il tam tam romano. Dopo le dimissioni da noi anticipate dell'inviato Lirio Abbate, Mario Orfeo ha comunicato alla redazione la decisione di lasciare la direzione. Una coincidenza? Difficile che, nei corridoi del giornale, qualcuno la consideri tale. Martedì, intanto, è atteso nella Capitale l'editore, il magnate greco Theo Kyriakou: un appuntamento che potrebbe servire a definire il nuovo assetto del quotidiano. Sul futuro di Orfeo circolano già diverse ipotesi. La più insistente lo vorrebbe in orbita Leonardo Del Vecchio, magari con un ruolo editoriale di primo piano nel gruppo QN. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Repubblica in subbuglio, dopo l'addio di Abbate saluta anche Orfeo, nel totodirettore spuntano Tito e Damilano

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