Mario Orfeo ha lasciato la direzione di Repubblica e assumerà il ruolo di direttore editoriale di QN Media, controllata da Leonardo Maria Del Vecchio. La decisione è stata comunicata ieri alla redazione del quotidiano, fondato nel 1976. La stessa giornata ha visto le dimissioni di Lirio Abbate dall’incarico di direttore.

Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica e approda a QN Media di Leonardo Maria Del Vecchio. La decisione è stata comunicata alla redazione del quotidiano fondato nel 1976 da Eugenio Scalfari. La notizia era stata anticipata da Dagospia ma è stata immediatamente dopo confermata da una nota del gruppo QN Media che detiene i quotidiani Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e QN. Orfeo lascia quindi la direzione di Repubblica, incarico che ricopriva dall’ottobre del 2024 quando aveva preso il posto di Maurizio Molinari. Prima aveva diretto Il Mattino e Il Messaggero ed è stato l’unico giornalista nella storia della Rai ad aver diretto i tre principali telegiornali della tv di stato (Tg1, Tg2, Tg3), di cui è stato Amministratore Delegato nella stagione 2017-2018. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mario Orfeo lascia la direzione di Repubblica: sarà direttore editoriale di QN. Ieri si era dimesso Lirio Abbate

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