Mario Orfeo si è dimesso dalla direzione di Repubblica

Mario Orfeo si è dimesso dalla posizione di direttore di Repubblica, ruolo assunto il 7 ottobre 2024 in sostituzione di Maurizio Molinari. La decisione è stata comunicata oggi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Orfeo aveva ricoperto il ruolo per circa due mesi. La redazione è stata informata della decisione attraverso un comunicato ufficiale. Nessuna comunicazione è stata rilasciata riguardo a eventuali sostituti o future nomine.

Mario Orfeo si è dimesso dal ruolo di direttore di Repubblica, che aveva assunto il 7 ottobre del 2024 in sostituzione di Maurizio Molinari. Dal 9 settembre Orfeo diventerà direttore editoriale di QN media, il gruppo di proprietà dall’imprenditore Leonardo Maria del Vecchio di cui fanno parte le testate Il Resto del Carlino (che ha sede a Bologna), La Nazione (di Firenze) e Il Giorno (di Milano). Non si sa ancora chi sostituirà Orfeo alla direzione di Repubblica. Alcuni giornali hanno pubblicato indiscrezioni secondo cui le dimissioni di Orfeo sarebbero legate ad alcune incomprensioni con il nuovo editore di Repubblica, Theodore Kyriakou, proprietario del gruppo Antenna che a marzo ha acquistato GEDI, il gruppo editoriale che comprende tra le altre cose Repubblica. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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