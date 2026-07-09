Giovedì mattina un edificio dell’ex complesso industriale a Zlín, in Repubblica Ceca, è stato travolto dalle fiamme e parzialmente crollato. La struttura ha ceduto su sé stessa, creando una colonna di polvere alta e densa. Le immagini mostrano le pareti che si sgretolano e il fumo che si alza dal sito. Nessuna informazione immediata su feriti o cause dell’incendio.

Giovedì mattina un edificio nell’ ex complesso industriale Ba?a a Zlín, in Repubblica Ceca, ha preso fuoco ed è parzialmente crollato. La struttura ha ceduto su sé stessa come un castello di carte, sollevando una densa colonna di polvere. Quasi 300 vigili del fuoco, aiutati da agenti di polizia, hanno evacuato circa 100 persone dal nono piano, dove a quanto pare è divampato l’ incendio. Non sono stati segnalati feriti. L’edificio era stato costruito tra la fine degli anni ’40 e l’inizio degli anni ’50 come magazzino centrale per le calzature. Al momento, meno della metà della struttura è rimasta in piedi. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Repubblica Ceca, edificio prende fuoco e crolla come un castello di carte: le immagini impressionanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2038: L'Alba della Rivolta | Francesco Grasso | Audiolibro Fantascientifico Completo | Parte 1/2

Notizie e thread social correlati

Attimi di terrore in viale Fortore: auto si schianta contro un edificio e prende fuoco, gravissimo 20enneUn'auto si è schiantata contro un edificio e ha preso fuoco in viale Fortore a Foggia all'alba di oggi.

Supercella sul Bresciano, le immagini impressionanti: "Sembra un Ufo!"Una supercella si è formata questa mattina sul Bresciano, visibile con immagini che mostrano un cielo scuro e vorticoso, con un aspetto che alcuni...