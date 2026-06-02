Attimi di terrore in viale Fortore | auto si schianta contro un edificio e prende fuoco gravissimo 20enne

Un'auto si è schiantata contro un edificio e ha preso fuoco in viale Fortore a Foggia all'alba di oggi. Un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.

Un ragazzo di venti anni è ricoverato in prognosi riservata per le conseguenze del terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 2 giugno, in viale Fortore a Foggia. Una Mazda con a bordo quattro ragazzi ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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