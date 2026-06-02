Supercella sul Bresciano le immagini impressionanti | Sembra un Ufo!

Da bresciatoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una supercella si è formata questa mattina sul Bresciano, visibile con immagini che mostrano un cielo scuro e vorticoso, con un aspetto che alcuni hanno descritto come simile a un UFO. Il Nord Italia è interessato da temporali intensi, con nubifragi e venti forti che si stanno sviluppando lungo l'area padana. Le perturbazioni sono state confermate dai modelli meteorologici, che prevedevano questa ondata di maltempo.

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Il Nord Italia sotto i temporali. Da questa mattina una serie di perturbazioni si sta abbattendo sull'intera area padana, esattamente come previsto dai modelli meteorologici. Sul Bresciano, per ora, la situazione è sotto controllo: nessun danno segnalato, mentre le province vicine – in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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