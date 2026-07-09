Il Reno Splash Festival si rinnova e si sposta interamente nel cuore di Bologna per la sua 14° edizione, da stasera a domenica. La scelta di trasferirsi in città arriva dopo il mancato accordo con il Comune di Marzabotto per il rinnovo del progetto nella storica sede sull’Appennino. L’associazione Montagna di Suono, ideatrice della kermesse, trasforma l’evento in un festival diffuso, a ingresso gratuito. Nato come spazio di partecipazione e condivisione sociale, il Reno Splash conferma la sua storica identità contro il razzismo. La nuova formula ’In the City’ si articolerà in tre diverse e storiche aree della città di Bologna. Stasera l’apertura ufficiale accenderà la centralissima Piazza Verdi, simbolo della zona universitaria bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reno Splash Festival giù dai monti. Il via stasera in zona universitaria

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