Reno Splash Festival giù dai monti Il via stasera in zona universitaria
Il Reno Splash Festival si svolge da stasera a domenica nel quartiere universitario di Bologna, dopo aver lasciato la sua sede storica sull’Appennino a causa del mancato accordo con l’amministrazione comunale locale. La 14ª edizione si tiene interamente in città, spostando così la sua sede tradizionale.
Il Reno Splash Festival si rinnova e si sposta interamente nel cuore di Bologna per la sua 14° edizione, da stasera a domenica. La scelta di trasferirsi in città arriva dopo il mancato accordo con il Comune di Marzabotto per il rinnovo del progetto nella storica sede sull’Appennino. L’associazione Montagna di Suono, ideatrice della kermesse, trasforma l’evento in un festival diffuso, a ingresso gratuito. Nato come spazio di partecipazione e condivisione sociale, il Reno Splash conferma la sua storica identità contro il razzismo. La nuova formula ’In the City’ si articolerà in tre diverse e storiche aree della città di Bologna. Stasera l’apertura ufficiale accenderà la centralissima Piazza Verdi, simbolo della zona universitaria bolognese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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