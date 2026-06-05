Luneur Park ha aperto le sue porte per l’estate con una zona acquatica, attrazioni nel pomeriggio e un festival serale gratuito. L’area acquatica comprende diverse installazioni per il divertimento dei visitatori, mentre le attrazioni sono disponibili nel corso del pomeriggio. Il festival serale gratuito si svolge ogni sera, offrendo spettacoli e intrattenimento senza costi aggiuntivi. La struttura rimane aperta per tutta la stagione estiva, accogliendo il pubblico con queste iniziative.

Cosa: Apertura estiva del Luneur Park con area acquatica, attrazioni pomeridiane e festival serale gratuito. Dove e quando: Roma, Luneur Park. Dal 6 giugno al 31 agosto. Perché: Un'opportunità di svago adatta a tutte le età, capace di combinare il divertimento diurno per i più piccoli con un intrattenimento serale musicale e spettacolare per tutta la famiglia. La stagione estiva della Capitale si arricchisce di un'offerta pensata per accompagnare le famiglie nel corso dell'intera giornata. Il celebre parco divertimenti romano estende le proprie attività offrendo un'esperienza tripartita che unisce relax, divertimento e intrattenimento dal vivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Luneur Park: un’estate a Roma tra Splash Zone, Giostre e festival serale gratuito

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