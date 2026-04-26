Caccia a Diego | ricerche intense tra il Reno e la zona della Barca

Un giovane di 25 anni è scomparso giovedì da Zola Predosa, con l'ultimo segnale captato nella zona della Barca. Le forze dell'ordine, insieme ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile, stanno conducendo ricerche intense tra il fiume Reno e il quartiere. Le operazioni di ricerca sono in corso da diverse ore, coinvolgendo diverse squadre e mezzi. La famiglia e amici attendono aggiornamenti sulle operazioni in corso.

? Cosa sapere Diego Tedeschi è scomparso da Zola Predosa giovedì e l'ultimo segnale è alla Barca.. Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione Civile cercano il venticinquenne tra Reno e quartiere.. Da venerdì 25 aprile, le ricerche per rintracciare Diego Tedeschi, il venticinquenne residente a Zola Predosa scomparso da tre giorni, si concentrano sulla zona della Barca a Bologna, dove l’ultimo segnale del suo cellulare ha indicato la sua presenza. Il giovane si è allontanato volontariamente dalla dimora dove vive con i propri genitori nella giornata di giovedì. Da allora, la situazione ha preso una piega preoccupante che ha coinvolto diverse forze dell’ordine e squadre di soccorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caccia a Diego: ricerche intense tra il Reno e la zona della Barca Notizie correlate Scomparso 25enne: le ricerche in zona BarcaÈ scomparso Diego Tedeschi, ragazzo di 25 anni residente a Zola Predosa di cui da quattro giorni non si hanno più sue notizie. Leggi anche: Diego, 25 anni, scomparso da 3 giorni da Bologna: l’ultima volta è stato visto in zona Barca