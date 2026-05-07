Regno Unito al voto trema il governo Starmer | così Nigel Farage prepara il colpaccio alle elezioni locali

Il Regno Unito si prepara a votare nelle elezioni locali che coinvolgono diverse aree del paese, tra cui Inghilterra, Scozia e Galles. Il governo di Starmer, leader del partito laburista, affronta queste consultazioni con grande attenzione. Nel frattempo, Nigel Farage sta organizzando un'iniziativa politica che potrebbe influenzare significativamente il risultato delle urne. Le elezioni rappresentano un momento cruciale per le forze politiche in campo.

Il premier britannico Keir Starmer e il suo partito laburista si giocano tutto, o quasi, nelle elezioni municipali che si tengono oggi in Inghilterra, Scozia e Galles. Le urne si sono aperte questa mattina dalle ore 7 – le 8 italiane. Gli elettori inglesi sono chiamati ad eleggere 136 consigli comunali, vari sindaci e cinquemila consiglieri, mentre scozzesi e gallesi vanno al voto per eleggere il nuovo governo autonomo. Si attende un boom per la destra populista del Reform Uk di Nigel Farage, che veleggia ormai di gran lunga in testa ai sondaggi nazionali (25%). Le elezioni nazionali sono lontane, almeno in teoria, previste solo nel 2029. Ma una débacle del Labour nel test delle municipali potrebbe avere effetti determinanti sulla situazione del governo Starmer, accelerando le operazioni del partito per sostituirlo.🔗 Leggi su Open.online

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